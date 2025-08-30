Gündem

Galatasaray Çaykur Rizespor’u Yendi

GALATASARAY’IN İLK 11’İNDEKİ DEĞİŞİM

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaşmak üzere sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, takımın son resmi maçındaki ilk 11’inde yalnızca tek bir değişiklik gerçekleştirdi.

MAÇTA GÖREV ALAN İSİMLER

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta gerçekleştirilen karşılaşmaya Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün ve Victor Osimhen on biriyle başladı.

