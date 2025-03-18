Galatasaray Cuesta İle Yollarını Ayırabilir

GALATASARAY VE CUESTA’NIN YOL AYRIMI

Galatasaray, devre arasında 8 milyon euro gibi bir bedelle kadrosuna katmış olduğu Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor. Yönetimin, Cuesta için minimum 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği yönetimle paylaşıldı. Güney Amerika’dan Chelsea gibi talipleri olan Cuesta için Galatasaray, bu durumda yarım devrede 3 milyon euro zarar etmeyi kabul etmiş oluyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAYAN PERFORMANS

Sözcü’de yer alan bu iddia sonrası beIN SPORTS’ta yorumculuk yapan Alper Öcal, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Öcal, Cuesta transferi için “Galatasaray kendi ayağına sıktı. Bu transferin olmayacağı çok belliydi.” şeklinde ifadeler kullandı. Performansıyla beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki futbolcu, son olarak Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı.