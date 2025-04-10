Spor

Galatasaray’da 3 İsim Yok

galatasaray-da-3-isim-yok

KAMP KADROSUNUN AÇIKLANMASI

Sarı-kırmızılıların, Samsunspor maçı için hazırladığı kamp kadrosunda Kaan Ayhan, Elias Jelert ve Kerem Demirbay yer almadı. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla Samsun’a hareket etti.

SAKATLIK GÜNDEMİ

Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandığında, milli takımdan sakat dönen ve tedavisi süren Elias Jelert ile son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma yaşayan Kerem Demirbay tedbir amaçlı olarak kadroda yer almadı.

KADRODA YER ALAN OYUNCULAR

Galatasaray’ın, Samsunspor maçı için oluşturduğu kamp kadrosu ise şöyle: “Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Mario Lemina.”

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