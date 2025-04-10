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Galatasaray’da 3 oyuncu yok

galatasaray-da-3-oyuncu-yok

GALATASARAY’IN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor maçı için oluşturduğu kamp kadrosunda Kaan Ayhan, Elias Jelert ve Kerem Demirbay’a yer vermedi. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Samsunspor ile karşılaşacak. Galatasaray, bu maç öncesi hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla Samsun’a hareket etti.

SAKATLAR NEDENİYLE KADRODA YER ALAMADILAR

Galatasaray’ın kamp kadrosu belli olurken, milli takımdan sakat dönen ve tedavisi süren Elias Jelert, son antrenmanda yaşadığı dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma yaşayan Kerem Demirbay, tedbir amaçlı olarak kadroda bulunmadı. Galatasaray’ın, Samsunspor maçı için belirlediği kadro şu şekilde oluştu: “Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Mario Lemina.”

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