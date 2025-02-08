Galatasaray’da Adana Maçı Öncesi Eksikler Var!

GAZETELERİN GÖZDESİ: GALATASARAY

Lider konumunda olan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile mücadele ediyor. RAMS Park’ta gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Müsabakada düdük çalacak hakem ise Oğuzhan Çakır olacak.

NAMAĞLUP YOLCULUK DEVAM EDİYOR

Sarıkırmızılı ekip, ligde geride kalan 21 maçta 18 galibiyet ve 3 beraberlik ile dikkat çekiyor. Yoluna namağlup şekilde devam eden Galatasaray, 57 puanla ligin en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.