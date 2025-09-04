Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNU AÇIKLADI

Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı elde etti. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde yarışacağı kadrosunu UEFA’ya iletti.

BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YER ALDI

Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini sürdüren Barış Alper Yılmaz, kadroda yer buldu. UEFA’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre yeni transferler arasında Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo da bulunuyor. Galatasaray’ın kadrosunda yer alan oyuncular şunlar: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz.