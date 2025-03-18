Galatasaray’da Cuesta İle Yollar Ayrılacak

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANI

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe’nin puan kaybıyla bir avantaj elde ediyor. Aynı zamanda, 2025-2026 sezonu planlamalarına da start veriyor. Sarı-kırmızılı takımda, ara transfer döneminde kadroya katılan Carlos Cuesta ile yolları ayırma kararı alınırken, Roma’ya kiralanan Victor Nelsson’un geri dönüş ihtimali değerlendirilmekte.

CUESTADAN BEKLENEN PERFORMANS GELMEDİ

Galatasaray, kış transfer döneminde 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta’dan beklenen verimi alamadı. Şu anki performansıyla hayal kırıklığı yaratan 25 yaşındaki futbolcu için yönetim, ayrılık kararı aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, 5-6 milyon euro civarındaki tüm teklifler değerlendiriye alınacak. Cuesta’nın takımdan ayrılması, Galatasaray’ın savunma hattı stratejisini yeniden biçimlendirecek.

NELSSON’UN ROMA MACERASI: MÜTSUZLUK VE BELİRSİZLİK

Son iki sezondur Avrupa’da transfer olma isteğini dile getiren Victor Nelsson, devre arası transfer döneminde Serie A ekiplerinden Roma’ya kiralık olarak gitmişti. Ancak 26 yaşındaki Danimarkalı stoper, İtalya’da beklediği fırsatları bulamadı. Roma’da lig ve kupada toplam 4 maça çıkma şansı elde eden Nelsson’un sınırlı süreler aldığı ve bu durumun oyuncunun mutsuz olmasına neden olduğu aktarılıyor. Bu süreç, oyuncunun geleceği hakkında soru işaretlerini artırırken, Galatasaray da bu durumu değerlendiriyor.