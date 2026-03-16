Galatasaray’da Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a İki Yıl Daha

galatasaray-da-dursun-ozbek-ten-okan-buruk-a-iki-yil-daha

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de tarihi bir sezon geçirirken, şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunuyor. Kulüp yönetimi, sahada elde edilen olağanüstü başarıların mimarları için önemli bir adım atıyor.

DURSUN ÖZBEK’İN PLANI NET: İSTİKRAR VE 2 YIL DAHA!

Okan Buruk, göreve geldiği günden itibaren takıma sunduğu dominant futbol, kazandığı kupalar ve yıldız oyuncularla kurduğu etkili iletişim sayesinde taraftarların gözdesi haline geldi. Yönetimin de en büyük güven kaynağı olan Buruk’un sözleşmesini en kısa sürede 2 yıl daha uzatmak istediği öğrenildi.

TAKIM İÇİNDEKİ HUZUR ORTAMI KORUNACAK

Bu kararın ardındaki temel motivasyon, takım içerisindeki olumlu atmosferin ve istikrarın korunmasıdır. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk’un oluşturduğu bu güçlü yapının, Türkiye’de ve Avrupa’da büyük başarılar elde edeceğine inanıyor. Resmi adımlar ve sözleşme detaylarının, seçim döneminin sonrasında netleşmesi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.