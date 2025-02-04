Galatasaray’da Leon Goretzka Transferi Olmadı

GALATASARAY TRANSFER HAMLELERİ

Dünyaca ünlü santrfor Alvaro Morata’yı kadrosuna katan Galatasaray, Bayern Münih’in orta saha oyuncusu Leon Goretzka’yı da takımına dahil etme isteği taşıyor. Yapılan girişimlerin ardından, Alman oyuncunun son durumu belli oldu. Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK’ye karşı 1-0’lık bir galibiyet alan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. İtalya Serie A takımı AC Milan’dan Alvaro Morata’yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Bayern Münih’ten Leon Goretzka’yı hedefliyor.

GORTEZKA’DAN RED CEVABI

Fanatik’ten Samet Çayır’ın edindiği bilgilere göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Goretzka, Galatasaray’a katılmayı kabul etmedi. Ayrıca, Goretzka’nın sezon sonuna kadar Bayern Münih’ten ayrılmayı düşünmediği de bildiriliyor. 2018 yılında Schalke 04’ten Bayern Münih’e transfer olan Goretzka, altı yıl boyunca Alman devinde forma giydi. Bayern Münih ile toplamda 243 maça çıkan Goretzka, bu karşılaşmalarda 44 gol atıp 47 asist gerçekleştirdi.

LEMINA İLE GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ

Leon Goretzka transferinde sonuç alamayan Galatasaray, alternatif arayışlarını sürdürüyor. 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Mario Lemina’yı tekrar kadrosuna katmak için görüşmeler yaptı. Galatasaray, Lemina ve İngiltere Premier Ligi ekibi Wolverhampton ile bu transfer konusunda her konuda anlaşmaya vardı.