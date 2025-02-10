Galatasaray’da Mauro Icardi Kararı!

GALATASARAY’IN TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Ara transfer döneminde kadrosunu Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Mario Lemina gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, şimdi de Lens’te forma giyen Polonyalı kanat oyuncusu Przemyslaw Frankowski’yi transfer etmeyi planlıyor. TRT Spor’un haberine göre, Frankowski’nin katılımıyla birlikte Galatasaray’daki yabancı oyuncu sayısı 15’e yükselecek.

ICARDI’YLE İLGİLİ GÜNCEL DURUM

Sezonu büyük ölçüde kapatan Mauro Icardi’nin ismi, Süper Lig listesine yazılmayacak. UEFA listesine eklenen Mauro Icardi, iyileşmesi ve şans verilmesi halinde yalnızca Avrupa maçlarında lig ikinci yarısında forma giyebilecek.