Galatasaray’da Muslera’nın Geleceği Belirsiz

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ TRANSFER ÇALIŞMALARI

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak olan lider Galatasaray, maçın yanı sıra transfer çalışmalarını da hızlandırıyor. Sarı-kırmızılı takımda, yeni katılacak oyuncuların belirlenmesinin yanı sıra, mevcut futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili durumda belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizlik içinde, 2011 yılından beri Galatasaray forması giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın durumu dikkat çekiyor.

MUSLERA’NIN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Tecrübeli kalecinin sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte, uzatma yapılmayacağı ve ülkesine, Uruguay’a dönerek kariyerine burada devam edeceği yönünde iddialar ortaya çıkıyor. Muslera’nın geleceği, taraftarlar ve kulüp için merak konusu olmaya devam ediyor.