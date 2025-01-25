Galatasaray’da Muslera Rekorla Barış sağladı

GALATASARAY VE KONYASPOR MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Galatasaray ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta gerçekleşen bu önemli mücadelede sarı – kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle takım kaptanı Fernando Muslera ile alakalı dikkat çeken olaylar yaşandı.

FERNANDO MUSLERA’YI ÖNE ÇIKARAN ANLAR

Muslera, sahada gösterdiği performansla birlikte Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı. Taraftarlar, kaptanlarının sergilediği bu başarılı oyunla gurur duydu. Müsabakanın çeşitli anlarında Muslera’nın yaptığı kurtarışlar da göz doldurdu.