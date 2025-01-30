Galatasaray’da Nelsson İçin Lecce İlgisi

GALATASARAY’DA AYRILIK RÜZGARI GÜÇLENİYOR

Ara transfer döneminde Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ile yollarını ayıran Galatasaray’da yeni bir transfer gelişmesi daha ortaya çıkıyor. İtalyan medyası tarafından çıkan habere göre, İtalya Serie A takımlarından Lecce, Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’u almak istiyor.

NELSSON İÇİN BEKLENTİ 10-12 MİLYON EURO

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde adı Napoli ile anılan 26 yaşındaki savunmacı için 10 ila 12 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli bekliyor. Nelsson’un, kış transfer döneminin kapanmadan önce sarı-kırmızı ekipten ayrılarak daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğü bilgi olarak yer alıyor.