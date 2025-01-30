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Spor

Galatasaray’da Nelsson İçin Lecce İlgisi

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GALATASARAY’DA AYRILIK RÜZGARI GÜÇLENİYOR

Ara transfer döneminde Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ile yollarını ayıran Galatasaray’da yeni bir transfer gelişmesi daha ortaya çıkıyor. İtalyan medyası tarafından çıkan habere göre, İtalya Serie A takımlarından Lecce, Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’u almak istiyor.

NELSSON İÇİN BEKLENTİ 10-12 MİLYON EURO

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde adı Napoli ile anılan 26 yaşındaki savunmacı için 10 ila 12 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli bekliyor. Nelsson’un, kış transfer döneminin kapanmadan önce sarı-kırmızı ekipten ayrılarak daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğü bilgi olarak yer alıyor.

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