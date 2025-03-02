Spor

Galatasaray’da Okan Buruk Hakeme Tepkili!

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CESAZI NEDENİYLE TRİBÜNDEN MAÇI İZLEDİ

Cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yasin Özcan’ın Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faul sonrası hakem Cihan Aydın’a sert bir tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, 6. dakikada Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda, lacivert-beyazlı oyuncuya sarı kart çıkmamasının ardından hakemine büyük bir itirazda bulundu. Buruk, ayağa kalkarak “İkinci sarı, ikinci sarı” şeklinde bağırarak tepkisini dile getirdi.

İLK DAKİKADA SARI KART GÖRDÜ

Yasin Özcan, maçın başlama düdüğünden hemen sonra Victor Osimhen’e yaptığı faul nedeniyle sarı kart göstermişti.

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