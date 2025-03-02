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Galatasaray’da Okan Buruk’tan Hakem Tepkisi!

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MAÇTA YAŞANAN TEPKİ

Cezası nedeniyle maçı tribünden izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yasin Özcan’ın Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faul sonrası hakem Cihan Aydın’a büyük bir tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, 6. dakikada yaşanan pozisyonda lacivert-beyazlı futbolcuya sarı kart verilmemesine karşı çıktı ve hakeme itirazda bulundu. Buruk, “İkinci sarı, ikinci sarı” şeklinde bağırarak tepki gösterdi.

İLİŞKİLİ FAUL OLDU

Maçın başlama düdüğünden itibaren Yasin Özcan, karşılaşmanın ilk dakikasında Victor Osimhen’e yaptığı faul nedeniyle sarı kart görmüştü. Bu durum, Buruk’un yaşanan hakem kararı üzerine gösterdiği sert tepkiyi de daha anlamlı hale getirdi.

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