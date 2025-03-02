Galatasaray’da Okan Buruk’tan Hakeme Tepki!

CEZASINDAN DOLAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Cezası nedeniyle maçın takibini tribünden yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yasin Özcan’ın Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faul sonrası hakem Cihan Aydın’a büyük bir tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın 6. dakikasında Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında gerçekleşen pozisyonda, lacivert-beyazlı futbolcuya sarı kart verilmemesi üzerine hakem Cihan Aydın’a sert reaksiyon gösterdi. Buruk’un ayağa kalkıp “İkinci sarı, ikinci sarı” şeklinde bağırması dikkatleri üzerine çekti.

İLK DAKİKADA SARI KART GÖRMÜŞTÜ

Yasin Özcan, maçın başlama düdüğünden hemen sonra, Victor Osimhen’e yaptığı faul sebebiyle sarı kart görmüştü. Bu durum, maçın ilerleyen dakikalarında hakemin kararlarına yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.