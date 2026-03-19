Galatasaray’da Victor Osimhen Kolunu Sardı

galatasaray-da-victor-osimhen-kolunu-sardi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile karşılaştı. Anfield Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın başlama düdüğünden yalnızca 10 dakika sonra sarı-kırmızılı ekip için endişe verici bir durum ortaya çıktı. Galatasaray’ın ilk 11’deki önemli ismi Victor Osimhen, Konate ile girdiği ikili mücadelede kolunu yaraladı ve yere düştü. Karşılaşmanın hakemi, durumu değerlendirmek için sağlık ekiplerini sahaya çağırdı, Osimhen’in ilk müdahalesi sahada yapıldı.

OSIMHEN TARTIŞTI

Liverpool oyuncuları, Nijeryalı futbolcuya karşı tepki gösterirken, Osimhen sinirlenerek ayağa kalktı ve rakipleriyle tartışmaya girdi. Sonrasında tedavisi oyun alanının dışında devam eden Victor Osimhen’in koluna bandaj uygulandı ve maça bir süre bu şekilde devam etti.

TEKNİK HEYETLE GÖRÜŞTÜ

22. dakikada oyunun durmasıyla birlikte teknik heyetle görüşmek üzere yanlarına giden Osimhen, kendisini bir süre daha denemek istediğini söyledi ve koluna yeni bir bandaj yaptırdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.