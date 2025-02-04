galatasaray-dan-15-milyon-euro-luk-stoper-hamlesi

GALATASARAY’DA HAREKETLİ TRANSFER SÜREÇLERİ

Ara transfer çalışmalarını aktif biçimde sürdüren Galatasaray, yoğun saatler geçiriyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson’un ardından oluşan boşluğu, 22 yaşındaki yetenekli futbolcu ile dolduracak. Detaylar da bu süreçte aydınlanmaya başladı.

STOPER TRANSFERİ İÇİN HIZLI ADIMLAR

Stoper transferine önemli bütçe ayıran Galatasaray, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Danso ve Pavlovic transferlerinde mesafe kat etmesine rağmen henüz hedefe ulaşamayan ekip, aradığı çözümü Çekya’da buldu. Ocak ayında 22 yaşına girecek olan Martin Vitik, Sparta Prag forması giymekte ve bu süreçte Galatasaray’ın dikkatini çekti.

MARTIN VITIK İÇİN YENİDEN PARELEK ARMALARI

Victor Nelsson’un ardından stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Çekya Milli Takımında da forma giyen 1.93 boyundaki Martin Vitik için şartlarını zorlamaya başladı. Fotomaç’ın haberine göre, Sparta Prag’ın çift haneli bonservis beklentisi bulunurken, sarı-kırmızılılar pazarlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Vitik, 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.