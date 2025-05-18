Galatasaray’dan Acun’a Osimhen gönderisi

GALATASARAY VE KAYSERİSPOR MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile karşılaştı. Maçta ev sahibi Galatasaray, Victor Osimhen’in kaydettiği ilk golle öne geçti. Bu golün ardından, sarı-kırmızılı takım, resmi X hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

GALATASARAY’IN PAYLAŞIMI VE TEPKİLER

Galatasaray’ın yaptığı paylaşımda, “Hayır, meraktan soruyoruz: Bu sezon dünya üzerinde ondan daha iyi bir forvet var mı?” ifadeleri yer aldı. Bu gönderi, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın “Meraktan soruyorum, Osimhen’i getirdin. Dzeko var, En Nesyri var, bir de Cenk var. Kim oynayacak?” sözlerine atıfta bulunduğu şeklinde yorumlandı.

OSIMHEN’İN KARIYER REKORU

Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 gol atan Osimhen, kariyerinde yeni bir rekor kırarak önceki 34 golle zirvede yer alan Jardel’in rekorunu da aşmış oldu.