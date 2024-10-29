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Spor

“Galatasaray’dan Beşiktaş’a Cevap ve Fenerbahçe Vurgusu”

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DERBİ DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’ı yendikleri derbiyle ilgili olarak resmi internet sayfasından bir açıklama gerçekleştirdi. Beşiktaş’tan gelen açıklamalara yanıt veren Galatasaray, ayrıca Fenerbahçe’ye de göndermelerde bulundu.

GALATASARAY’IN AÇIKLAMASI

Galatasaray, yaptığı açıklamada “Beşiktaş’la olan derbi maçı sonrası bu tür söylemlerin gereksiz olduğunu düşünüyoruz” ifadesine yer verdi. Açıklamada ayrıca, “Sportif başarıların yalnızca sahada kazanıldığını hatırlatmak isteriz” vurgusu yapıldı. Galatasaray, rakiplerinin yorumlarının da maçın sonucunu etkilemeyeceğini belirtti.

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