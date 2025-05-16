Gündem

Galatasaray’dan Büyük Kutlama!

galatasaray-dan-buyuk-kutlama

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞAYACAK

Galatasaray, Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından Süper Lig’de şampiyonluğa çok yaklaşmış durumda. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor ile yapacağı maçta alacağı 1 puanla 25. şampiyonluğunu duyuracak ve 5. yıldızını takacak. Kayserispor maçından sonra RAMS Park’ta taraftarları ile birlikte şampiyonluğu kutladıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçecekler.

YENİKAPI’DA BÜYÜK KUTLAMA ORGANİZASYONU

Galatasaray Kulübü, Yenikapı’daki kutlamalar için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulundu. Bu organizasyon çerçevesinde Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle taraftarları selamlayarak Yenikapı’ya ulaşacak. Kutlama etkinlikleri sırasında futbolcular sahneye tek tek çağrılacak ve konserler düzenlenecek.

GS PLUS ÜYELERİNE ÜCRETSİZ GİRİŞ İMKANI

Yenikapı’deki kutlamalara GS Plus üyeliği bulunan taraftarlar, ücretsiz katılma şansına sahip olacak. Organizasyonun, Galatasaray’ın 5 yıldızlı şampiyonluğunu taçlandıracak büyük bir şölen olacağı öngörülüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

35 Yaş Sınırı Uygulanacak Yeni Düzenleme

Torba yasa ile memur alımlarında 35 yaş sınırı getirildi, bakan müşavirliği sistemi değiştirildi ve uzman istihdamı artırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uygun düzenlemeler yapıldı.
Gündem

“Beşiktaş Beto’yu Transfer Ediyor!”

Beşiktaş, Everton'dan Beto'yu transfer etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in isteği üzerine kiralama teklifi hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.