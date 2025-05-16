Galatasaray’dan Büyük Kutlama!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞAYACAK

Galatasaray, Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından Süper Lig’de şampiyonluğa çok yaklaşmış durumda. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor ile yapacağı maçta alacağı 1 puanla 25. şampiyonluğunu duyuracak ve 5. yıldızını takacak. Kayserispor maçından sonra RAMS Park’ta taraftarları ile birlikte şampiyonluğu kutladıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçecekler.

YENİKAPI’DA BÜYÜK KUTLAMA ORGANİZASYONU

Galatasaray Kulübü, Yenikapı’daki kutlamalar için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulundu. Bu organizasyon çerçevesinde Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle taraftarları selamlayarak Yenikapı’ya ulaşacak. Kutlama etkinlikleri sırasında futbolcular sahneye tek tek çağrılacak ve konserler düzenlenecek.

GS PLUS ÜYELERİNE ÜCRETSİZ GİRİŞ İMKANI

Yenikapı’deki kutlamalara GS Plus üyeliği bulunan taraftarlar, ücretsiz katılma şansına sahip olacak. Organizasyonun, Galatasaray’ın 5 yıldızlı şampiyonluğunu taçlandıracak büyük bir şölen olacağı öngörülüyor.