Galatasaray’dan DrOne Gösteri!

GALATASARAY SEZONU ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLADI

Süper Lig’in 38. ve son haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayla sezonu başarıyla kapattı. Geçen hafta gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları, stadyumda da maçın ardından coşkuyla sürdü.

DRONE GÖSTERİLERİ GÖZ DOLDURDU

Özellikle bu kutlamalar sırasında yapılan drone gösterileri dikkat çekti. Dronelar farklı noktalarından havalanarak stadyuma ulaşırken, Galatasaray Lisesi’nden, Galatasaray Adası’ndan, Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nden havalanan yıldızların stadyumdaki yıldızla birleşmesi, beşinci yıldızın ortaya çıkmasını sağladı.

ETKİNLİKTE 1500 DRONE KULLANILDI

Bu etkinlikte ayrıca dronelerle Şampiyonlar Ligi logosu, Ali Sami Yen, 5 yıldız ve bunların alındığı tarihler, kaleci Fernando Muslera, Dries Mertens ve Victor Osimhen’in Antalyaspor maçındaki röveşatası ile maskesi, teknik direktör Okan Buruk, 25 yazılı 5 yıldızlı logo ve 5 yıldızlı Galatasaray logosunun çeşitli görselleri oluşturuldu. Bu gösterim için toplamda yaklaşık 1500 drone kullanıldığı kaydedildi.