Galatasaray’dan Icardi İçin Şaşırtan Karar

GALATASARAY’DA NELER OLUYOR!

Galatasaray’da son gelişmeler heyecan yaratıyor. Tottenham maçı sırasında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, önemli bir karar aldı. Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yönetimin aldığı yeni karar ise gündemi sarstı.

FRANKOWSKİ TRANSFERİ VE YENİ STRATEJİLER

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde sağ bek pozisyonuna önemli bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Lens’ın Polonyalı futbolcusu Przemyslaw Frankowski’yi İstanbul’a getirerek, mecburi satın alma maddesiyle kiraladı. Ancak bu transfer hamleleri sadece bununla kalmadı. Icardi’nin sakatlığı ve sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin’de tatil yapması, yönetimi yeni adımlar atmaya yöneltti.

ICARDI’NİN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINDI

Yeni transferlerle birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunduran Galatasaray, 31 yaşındaki forvet Mauro Icardi’yi Süper Lig listesinden çıkardı. Fanatik’te yer alan bilgilere göre; Frankowski’ye yer açmak amacıyla, sarı-kırmızılı kulüp Icardi’nin sözleşmesini Türkiye içinde 4 aylığına askıya alma kararını aldı.