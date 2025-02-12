Galatasaray’dan İki Yeni Transfer Hamlesi

GALATASARAY, İKİ YENİ TRANSFER YAPTI

Ara transfer döneminde hızlı adımlar atan Galatasaray, son gün iki imza daha gerçekleştiriyor. Sarı kırmızılı ekip, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Trabzonspor’un sol beki Eren Elmalı ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalıyor. Galatasaray, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirirken, Trabzonspor’a toplamda 129.7 milyon TL bonservis ücreti ile birlikte 18.5 milyon TL de bonus ödeyeceğini duyuruyor.

EREN ELMALI’NIN SÖZLEŞME DETAYLARI

Eren, 3.5 sezon boyunca sırasıyla 14, 45, 55 ve 65 milyon TL alacak. Eğer opsiyon kullanılırsa, son sezon için 75 milyon TL kazanma imkanı da bulunuyor. Galatasaray, Ankaragücü’nün 2007 doğumlu stoperi Arda Ünyay’ı da kadrosuna dahil ettiğini açıklıyor.

GENÇ FUTBOLCU İÇİN ÖDENEN BONSERVİS

Arda Ünyay için Galatasaray, bonservisi için 500 bin Euro ödeme yapacak. Genç futbolcu da Galatasaray ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzalıyor.