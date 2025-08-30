“Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu Açıklaması”

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer sürecinde Galatasaray’ın ön alım hakkını kullanmayacağını duyurdu. Ayrıca, Fenerbahçe’nin Kerem’i Avrupa Ligi kadrosuna yazması için herhangi bir engel çıkarmayacaklarını da ekledi. Bu açıklamalar, Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısında yapıldı.

Kerem Aktürkoğlu’nun transfer sürecinde Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunduğunu belirten Yazgan, “Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda” dedi. Yazgan, Benfica’nın, Fenerbahçe’nin teklifini kendilerine ilettiğini ve bu hakkı kullanıp kullanmayacaklarını sorduklarını söyledi. 5 iş günlük sürenin 5 Eylül Cuma günü dolacağını belirten Yazgan, Avrupa listesine yazma sürecinin tamamlanmasının ardından bu sürenin sona ereceğini ifade etti.

Yazgan, Fenerbahçe’nin bu süreçteki tavrını şaşkınlıkla takip ettiklerini vurguladı ve Türk takım taraftarlarının ulusal kimliklerini unutmaması gerektiğini belirtti. “Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırlarından çıktığımız zaman bu taraftarlığımızın yanında hepimizin üst kimliği olan ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı’ öne geçiyor olmalı” şeklinde konuştu.