galatasaray-dan-osimhen-e-mesaj-geldi

GALATASARAY’DAN OSIMHEN’E NET MESAJ

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezona yönelik UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına hızlandırıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna katarak dikkat çekerken, forvet hattında gözünü Victor Osimhen’e dikti. Kulüp, şu an tatilin tadını çıkaran Nijeryalı golcüye net bir mesaj gönderdi.

ÖNCELİĞİMİZ OSIMHEN

Osimhen ile yapılan iletişimde, “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım” ifadeleri basına yansıdı. Bu mesajla, Galatasaray’ın Osimhen’i kadrosuna katma konusundaki kararlılığı ortaya konuyor.

SÜPER LİG’İN GÖZDE GOLCÜSÜ

Osimhen ile daha önce Manchester United ve Juventus’un da ilgilendiği biliniyor. Ayrıca, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, futbolcuya astronomik bir teklif sunmuştu, ancak yıldız oyuncu bu teklifi reddetti. Nijeryalı golcü, katıldığı bir YouTube programında transferle ilgili soruları yanıtsız bırakırken, sadece “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” açıklaması yaptı. İtalyan basını ise Osimhen’in temmuz ortasına kadar hiçbir kulüple sözleşme imzalamayacağını öne sürüyor.