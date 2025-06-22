galatasaray-dan-osimhen-e-mesaj-geldi

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA DAHİL OLDU

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirmek amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna katmayı başardıktan sonra, forvet hattında gözünü Victor Osimhen’e çevirdi. Kulüp, şu an Nijerya’da tatilde bulunan Osimhen’e kesin bir mesaj ilettiği basına yansıdı.

OSIMHEN’E NET MESAJ GÖNDERİLDİ

Galatasaray, Osimhen için “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım” ifadesini kullandı. Bu durum, futbolcunun karar vermesini acil hale getiriyor.

DEV KULÜPLER DE İLGİLENİYOR

Osimhen ile daha önce İngiltere’den Manchester United ve Juventus’un ilgilendiği bilinirken, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal da yüksek bir teklif sunmuştu. Ancak Nijeryalı yıldız, bu astronomik teklifi geri çevirerek kariyerine ilişkin daha uzun vadeli bir karar vermeyi tercih etti.

TRANSFER KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Nijeryalı golcü, katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen transfer sorularını yanıtsız bırakırken sadece “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” şeklinde bir açıklama yapmayı tercih etti. İtalyan basını ise Osimhen’in temmuz ortasına kadar hiçbir kulüple sözleşme imzalamayacağını öne sürüyor. Bu gelişme, Galatasaray’ın transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.