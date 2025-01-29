Galatasaray’dan Osimhen İçin 65 Milyon Euro Teklif

GALATASARAY’DA TRANSFER HİYAKESİ

Galatasaray, transfer döneminde önemli gelişmeler yaşıyor. Kulüp, sezon başında Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen’i kadrosuna katma planları yapıyor. Ara transfer dönemi boyunca takıma takviyeler sağlamak için yoğun bir çaba içinde olan yönetim, aynı zamanda bu sezon taraftarların gözdesi haline gelen Nijeryalı golcünün bonservisini almak için de harekete geçti. Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Victor Osimhen’i kiralayarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, bu yıldızı başka bir takıma kaptırmamak konusunda kararlı bir tutum sergiliyor.

YENİ TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray’da devam eden ara transfer çalışmaları sırasında, son olarak Eyüpspor’dan Ahmed Kutucu’nun kadroya katılması dikkat çekti. Yönetim, yeni transfer görüşmeleri için çalışmalarını sürdürürken gözler bir yandan takıma ait olabilecek yeni yıldız isimlere çevriliyor. Diğer yandan, Victor Osimhen’in bonservisi için Napoli ile görüşmelere başlandı ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Oşimhen için 65 milyon Euro değerinde bir teklif iletti.

NAPOLİ’DEN SAVUNMA

Corriere dello Sport’tan elde edilen bilgilere göre, Napoli yönetimi Galatasaray’ın teklifi reddetti ve Osimhen için 75 milyon Euro serbest kalma bedeli istedi. Osimhen’in kiralama ücreti olarak Galatasaray, 6 milyon Euro ödemiş durumda; bu da onun serbest kalma maddesinin sadece sarı kırmızılı takım için 75 milyon Euro olduğu anlamına geliyor. Diğer kulüplerin ise Ocak ayında Osimhen’i transfer edebilmesi için 81 milyon Euro ödemesi gerekeceği bildirildi. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Osimhen’in performansını dikkatle takip ederken, transferde indirim yapmayı düşünmüyor.

FORMADAKİ PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maçta görev alan Victor Osimhen, 16 gol ve 5 asistle etkileyici bir performans sergiliyor. Bu durum, kulübün onu kadrosuna katma isteğini daha da artırıyor. Galatasaray, transfer döneminde yaşanan bu sıcak gelişmelerle takvimine göre gereken hamleleri yapmayı hedefliyor.