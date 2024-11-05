“Galatasaray’dan Pasifik Holding İle Anlaşma”

GALATASARAY, PASİFİK HOLDİNG İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPTI

Galatasaray, 2024-2025 sezonu için Pasifik Holding ile 125 milyon TL + KDV tutarında bir sırt sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi. Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.” denildi.

SPONSORLUK BEDELİ VE DETAYLARI

Yapılan bu anlaşma, Galatasaray’ın finansal gücünü artıracak ve kulübün gelecekteki projelerini destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Pasifik Holding ile yapılan bu sponsorluk anlaşması, kulübün marka değerini güçlendirecek ve uluslararası düzeyde daha fazla görünürlük sağlayacak.