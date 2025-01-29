Galatasaray’dan Sakatlık Açıklaması: Kerem Demirbay

GALATASARAY’IN SON ANTRENMANI

UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan Galatasaray, Ajax ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından sakatlık durumu hakkında güncel bilgiler verildi.

SAKATLIKLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Yener İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Kerem Demirbay’ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.” Bu açıklama, takımın hazırlık süreçlerini etkileyecek önemli bir gelişme olarak kaydedildi.