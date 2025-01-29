More
Spor

Galatasaray’dan Sakatlık Açıklaması: Kerem Demirbay

galatasaray-dan-sakatlik-aciklamasi-kerem-demirbay

GALATASARAY’IN SON ANTRENMANI

UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan Galatasaray, Ajax ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından sakatlık durumu hakkında güncel bilgiler verildi.

SAKATLIKLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Yener İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Kerem Demirbay’ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.” Bu açıklama, takımın hazırlık süreçlerini etkileyecek önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara Bildirisi İmzalandı: Fidan’dan Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan toplantısında Ankara Bildirisi'ni imzalayarak, Orta Asya ve Türkiye arasındaki ekonomik güzergahın önemini vurguladı.
Gündem

Türkiye, Azerbaycan Ve Özbekistan’dan Ortak Açıklama

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan, Ankara Bildirisi'yle birbirlerinin egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini desteklediklerini yineleyerek uluslararası sınırların korunmasına vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.