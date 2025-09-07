Galatasaray’dan Sözde Seyirci Duyurusu

GALATASARAY’DAN USULSÜZ GİRİŞ AÇIKLAMASI

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Rizespor ile oynadığı maçta stadyuma izinsiz ve kaçak olan taraftarların, e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketle çalışan stat sorumlusunca içeri alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “30.08.2025 tarihinde RAMS Park’ta oynanan Galatasaray – Çaykur Rizespor karşılaşmasında, kulübümüzün yapmış olduğu kararlı ve titiz takip sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu’nun e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketinde görevli stat sorumlusunun çok sayıda kişiyi usulsüz ve kaçak şekilde stadyuma giriş yaptırdığı tespit edilmiştir. Şikayetimiz üzerine emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle ilgili şahıslar yakalanmıştır” denildi.

KOMBİNE SAHİPLERİNE YASAL İŞLEM

Ayrıca, yapılan denetimlerde bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşarak veya Passolig kartlarını başkalarına kullandırarak usulsüz giriş yaptığı belirlendi. Bu kişiler hakkında hemen yasal işlem başlatıldığı ve kombine kartlarının iptal edildiği ifade edildi. Galatasaray, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ederek, “Karaborsa ve her türlü usulsüz bilet girişimine karşı tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz” diye belirtti.

6222 Sayılı Kanun gereğince; federasyon, spor kulüpleri ve yetkililer haricinde loca, VIP, kombine ve bilet satışı yapılamıyor. Yetkisiz bilet satışı yapanlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis, biletleri değerinin üstünde satanlar hakkında ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası uygulanıyor. Bu bağlamda, kulüp müsabakalarına dair loca, kombine ve biletlerin yalnızca resmi satış kanalları üzerinden temin edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kulüp dışında herhangi bir yerden bilet alınmaması ve bu gibi durumların info@galatasaray.com adresine bildirilmesi istendi.