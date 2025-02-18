More
Gündem

Galatasaray’dan TFF’nin Davetine Sert Yanıt

galatasaray-dan-tff-nin-davetine-sert-yanit

TFF’YE AÇIKLAMALAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun derbi öncesi yaptığı çağrıya ilişkin düşüncelerini paylaştı. TFF’nin Galatasaray ve Fenerbahçe ile gerçekleştireceği toplantıya katılmayacaklarını belirtti.

MAÇTAKİ ZAMANLAMANIN ANLAMI

Özbek, “Şimdi mi belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? 8 aydır görevdesiniz. Farkında değil misiniz, Türk futbolunun nereye geldiğinin? Arkadaşlarımla mektubu paylaştım, söylenen ifadelere şüphe ile yaklaşıyorum. Rizespor maçına 1 saat kala TFF, toplantıyı duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu gördüm. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, maça 1 saat kala cevabımız beklenmeden çağrının yapılma sebebini takdirinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum!” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Ali Koç, Vlahovic İçin Harekete Geçti!

Fenerbahçe, Juventus'lu Dusan Vlahovic'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor. Mourinho, Vlahovic'i ideal bir hücum seçeneği olarak değerlendiriyor ve sürecin hızlanmasını talep ediyor.
Gündem

AK Parti Kongresine Hazırlıklar Sürüyor

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, pazar günü gerçekleşecek. Partinin yönetimindeki olası değişiklikler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.