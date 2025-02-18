Galatasaray’dan TFF’nin Davetine Sert Yanıt

TFF’YE AÇIKLAMALAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun derbi öncesi yaptığı çağrıya ilişkin düşüncelerini paylaştı. TFF’nin Galatasaray ve Fenerbahçe ile gerçekleştireceği toplantıya katılmayacaklarını belirtti.

MAÇTAKİ ZAMANLAMANIN ANLAMI

Özbek, “Şimdi mi belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? 8 aydır görevdesiniz. Farkında değil misiniz, Türk futbolunun nereye geldiğinin? Arkadaşlarımla mektubu paylaştım, söylenen ifadelere şüphe ile yaklaşıyorum. Rizespor maçına 1 saat kala TFF, toplantıyı duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu gördüm. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, maça 1 saat kala cevabımız beklenmeden çağrının yapılma sebebini takdirinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum!” şeklinde düşüncelerini ifade etti.