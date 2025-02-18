Galatasaray’dan TFF’ye VAR Açıklama Talebi

GALATASARAY, TFF’YE RESMİ BAŞVURU YAPACAK

Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasındaki Mertens’in penaltı pozisyonu, büyük tartışmalar yaratmış durumda. Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Adana Demirspor, sahayı terk ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem VAR montörüne gitmemesine rağmen VAR odasıyla olan konuşmaları yayımlamıştı. Tüm bu gelişmeler üzerine Galatasaray, TFF’den 46 pozisyonun daha kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

TFF’YE ÇIKARMA PLANI

Galatasaray, VAR konuşmalarının açıklanmasını istediği 46 pozisyonla ilgili somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulüp genel sekreteri Eray Yazgan ve bazı yöneticilerinin katılımıyla TFF’ye çıkma planları mevcut. Sabah gazetesinde yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi, gerekli dosyayı TFF’ye sunarak kayıtların açıklanması için resmi bir başvuru yapmayı hedefliyor.

ADİL FUTBOL ORTAMI ARAYIŞI

Sarı-kırmızılılar, VAR konuşmalarının açıklanmasını talep ettikleri bu 46 pozisyonla ilgili dosyayı TFF’ye sunarak, adil bir futbol ortamı oluşturma konusundaki kararlılıklarını sergiliyor. Galatasaray’ın TFF’ye yapacağı bu başvuru, Türkiye futbolu içerisinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor. Mertens’in penaltı pozisyonu sonrası yaşanan gelişmelerle birlikte Galatasaray, adalet arayışını sürdürüyor ve bu durum, Galatasaray ile TFF arasındaki gerginliği artırabilir.