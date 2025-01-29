Galatasaray’dan Transfer Hamleleri: Danso ve Zeki Çelik

GALATASARAY TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Galatasaray, Fenerbahçe’ye kaptırdığı Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi önemli stoperlerin ardından savunma hattını güçlendirecek yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılıların yönetimi, transfer hedefleri doğrultusunda harekete geçiyor. Ara transfer döneminin son günlerine yaklaşırken, Galatasaray’da heyecanlı bir dönem yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda, kulüp pek çok pozisyonda takviyeler geliştirmeyi amaçlıyor. Galatasaray, transfer sürecinin yanı sıra, gidecek ve gelecek oyuncular konusunda da aktif bir süreç yaşayabilir.

YUNUS AKGÜN’ÜN DURUMU

Alman ekibi Borussia Dortmund, Galatasaray’la büyük bir çıkış yakalayan Yunus Akgün’e gözünü dikti. Bundesliga temsilcisinin, 24 yaşındaki oyuncuya 12 milyon Euro önerdiği ama Galatasaray’ın bu teklifini kabul etmediği bildiriliyor. Pazarlıkların ara transfer döneminin son gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Galatasaray, yabancı kontenjanını açmak ve maliyetten kurtulmak amacıyla Hakim Ziyech’i bir an önce transfer etmek istiyor. Şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nin El Nasr Kulübü ile görüşmeler yapan Faslı yıldızın, bugün Dubai’ye giderek yeni takımıyla kontrat imzalayacağı iddia ediliyor. Galatasaray, bu futbolcuyla yolları tazminat ödemeden ayırmayı planlıyor.

KEVIN DANSO HEDEFTE

Savunma hattını takviye etmek için yeni arayışlar içinde olan Galatasaray Yönetimi, Diego Carlos ve Milan Skriniar’ı Fenerbahçe’ye kaptırmasının ardından rotasını Kevin Danso’ya çevirdi. Lille formasıyla dikkat çeken Danso, finansal açıdan sıkıntılı bir transfer olsa da Sarı-Kırmızılılar, bu bölge için müzakerelere başladı. 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, 1.90 boyuna sahip olmasına rağmen hızı ve çevikliğiyle dikkat çekiyor. Danso, daha önce Augsburg, Düsseldorf ve Southampton gibi kulüplerde de oynamış, Avusturya Milli Takımı’nda da forma giymiştir. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir kulübe transfer olma isteğini dile getirmiştir.

SAĞ BEK TRANSFERİ İÇİN ZEKİ ÇELİK

Galatasaray, sağ bek transferini bir an önce tamamlamak istiyor ve gündemdeki isimlerin maliyetleri konusunda henüz bir ilerleme kaydedemedi. Sarı-Kırmızılılar, Zeki Çelik’i tekrar gündemine almış durumda. Roma’dan ayrılmaya hazırlanan 27 yaşındaki A Milli futbolcunun, İtalyan kulübünden satın alma opsiyonuyla kiralanması düşünülüyor.