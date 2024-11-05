“Galatasaray’dan Victor Osimhen Transferine İhtimal”

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının imza töreni sırasında güncel konular hakkında açıklamalarda bulundu. Özbek, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili görüşlerini paylaştı.

OSIMHEN İLE İLGİLİ TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Transfer konusunda kapıyı açık bırakan Galatasaray Başkanı, “Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray’ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye’ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.