Galatasaray’dan Yasa Dışı Giriş Açıklaması

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Rizespor ile oynadığı maçta stadyuma kaçak giriş yapan taraftarların teknik altyapısını sağlayan taşeron şirkete bağlı stat sorumlusunun içeriye alındığını ve buna ilişkin yapılan şikayet sonrası emniyet güçlerinin şahısları yakaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “30.08.2025 tarihinde RAMS Park’ta oynanan Galatasaray – Çaykur Rizespor karşılaşmasında, kulübümüzün yapmış olduğu kararlı ve titiz takip sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu’nun e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketinde görevli stat sorumlusunun çok sayıda kişiyi usulsüz ve kaçak şekilde stadyuma giriş yaptırdığı tespit edilmiş, şikayetimiz üzerine emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle ilgili şahıslar yakalanmıştır.”

GÖRÜLEN USULSÜZLÜKLER

Ayrıca yapılan kontrollerde bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşarak veya Passolig kartlarını farklı kişilere kullandırarak usulsüz giriş yaptığı belirlendi. Bu durumda olan kişiler hakkında derhal yasal işlem başlatılırken, kombine kartlarının da iptal edildiği kaydedildi. “Bu süreçte göstermiş oldukları iş birliği için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ederiz,” denildi.

TAVİZ VERMEYECEK MÜCADELE

Galatasaray Spor Kulübü, karaborsa ve her türlü usulsüz bilet girişimine karşı tavizsiz bir şekilde mücadelesini sürdürecek. Tespit edilen her usulsüzlükte, yetkili makamlarla koordineli bir şekilde çalışarak, kulübü ve kamuoyunu zarara uğratmamak için etkin bir mücadele içinde olacak. Ayrıca, 6222 Sayılı Kanun uyarınca federasyon, spor kulüpleri ve yetkililer dışında loca, VIP, kombine ve bilet satışının yapılamayacağı hatırlatıldı. Yetkisiz bilet satışı yapan kişilere, altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası; biletleri değerinin üstünde satan kişilere ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası verilecektir.

BİLET SATIŞINDA DİKKAT

Bu kapsamda, kulüp tarafından düzenlenen spor müsabakalarına dair loca, kombine ve diğer biletlerin yalnızca kulübün resmi satış kanalları aracılığıyla temin edilmesi gerektiği önemle vurgulanıyor. Kulüp dışında herhangi bir şahıs ya da kurumdan bilet satın alınmaması gerektiği, bu tür girişimlerin de info@galatasaray.com adresi üzerinden bildirilmesi talep ediliyor.