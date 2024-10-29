“Galatasaray, Duran Toplarda Öncü Takım”

DURAN TOPLARDAN GELEN GOLLER

Dün Beşiktaş’ı duran toplardan attığı gollerle yenen sarı kırmızılı takım, 5 frikik, 4 korner, 3 taç atışı ve 1 penaltı ile fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde duran toplardan en çok gol atan takım olan Galatasaray, Beşiktaş ağlarına 12. ve 13. gollerini yolladı. 5 frikik ve 4 korner ile gol atan Cimbom, 3 kez taçtan ve 1 kez de penaltıdan gol buldu. Geçen sezondan itibaren duran toptan 26 gol atan Galatasaray, Avrupa’da bu alanda zirvede bulunuyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise penaltı hariç duran toplardan yalnızca birer gol atabildi.

GABRİEL SARA İSTATİSTİKLERDE TEK BAŞINA

Dün 2 asist yaparak toplamda 5 asiste ulaşan Gabriel Sara, bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Sanchez ise, Emre Aşık’tan 17 yıl sonra (2006-07) Beşiktaş’a gol atan ilk Galatasaraylı stoper oldu. O karşılaşmayı Kartal 2-1’lik skorla kazanmıştı.