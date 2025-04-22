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Galatasaray, Elias Jelert ile ayrılıyor

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GALATASARAY’DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Süper Lig’de liderlik koltuğunda uzun süredir oturan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız veriyor. Sarı kırmızılı ekip, hem iç hem de dış transfer konularında aktif bir süreç yaşıyor. Bu kapsamda, Galatasaray ile yolları ayrılacak ilk isim belli oldu.

ELIAS JELERT İLE YOLUNDA AYRILIYOR

Sezon başlamadan önce beklentilerle Kopenhag’dan 9 milyon Euro’ya transfer edilen 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert, Galatasaray’da arzu edilen performansı gösteremedi. Genç futbolcunun, sarı kırmızılı yönetimle sezon sonunda yollarını ayırması planlanıyor.

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