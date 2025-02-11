Galatasaray, Eren Elmalı Transferinde Sona Yakın

GALATASARAY’DA TRANSFER HEYECANI SÜRÜYOR

Ara transfer döneminin en aktif takımlarından biri olan Galatasaray’da son gün heyecan devam ediyor. TRT Spor’un aktardığına göre; Galatasaray, Eren Elmalı’yı kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı kırmızılılar, evrakların zamanında yetişmesi durumunda milli futbolcuyla bugün sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY’IN DEVRE ARASI TRANSFER ÇALIŞMALARI

Galatasaray, devre arası transfer döneminde daha önce kadrosunu Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Mario Lemina, Alvaro Morata ve Przemyslaw Frankowski gibi isimlerle güçlendiriyor. Bu transferler, takımın performansını artırmak için atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.