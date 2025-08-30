Galatasaray, Evinde Fırtına Gibi Esti: 3-1

GALATASARAY’IN TARİHİ GOLÜ

Galatasaray, 27. dakikada Davinson Sanchez’in kafa golü ile öne geçti. İkinci yarıda Victor Osimhen’in ceza sahası dışından yaptığı klas vuruş ve Mauro Icardi’nin penaltı golü ile farkı artırdı. Rizespor’un tek golü ise 81. dakikada Dal Varesanovic’ten geldi.

SANCHEZ’DEN 4000. GOL

Galatasaray, 20. dakikada Davinson Sanchez’in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bu gol, sarı kırmızılıların lig tarihindeki 4000. golü olma özelliğini taşıyor. 65. dakikada Victor Osimhen’in attığı golle fark ikiye çıkarken, maçı kapatan isim 90+2’de Mauro Icardi oldu.

Rizespor’un tek sayısı 73. dakikada Dal Varesanovic’ten geldi. Galatasaray, son 8 resmi maçında kalesini gole kapatmıştı, bu maçta ise ilk kez filelerinde gol gördü. Sarı kırmızılı takım, 4’te 4 yaptı ve Süper Lig’de 12 puanla liderliğini sürdürdü. Rizespor ise 1 puanla 16. sırada kaldı.

İKİ TAKIMIN İLK 11’LERİ

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Osimhen.

Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Papanikolaou, Laci, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Ali Sowe.