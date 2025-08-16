Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü 3-0 yendi

SÜPER LİG’DE GALATASARAY RÜZGARI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. Ligin 2. hafta karşılaşmasında, Okan Buruk’un yönetimindeki son şampiyon Galatasaray, Marcel Licka’nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaşarak önemli bir maç yaptı. Sonuç olarak Galatasaray, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, maçtaki ilk golünü 10. dakikada Barış Alper Yılmaz ile elde etti. Fatih Karagümrük, 24. dakikada Marius Tresor Doh’un kırmızı kart görmesiyle, mücadeleye 10 kişiyle devam etmek zorunda kaldı. İlk yarı, sarı-kırmızılı takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

SCORE FARKI ARTTI

İkinci yarıda, dakikalar 74’ü gösterdiğinde Fatih Karagümrük’ün oyuncusu Fatih Kurucuk, istemeden kendi ağlarına topu gönderdi ve Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Maçtaki heyecan, 87. dakikada Mauro Icardi’nin sahalara dönüşü ile zirveye ulaştı; Icardi, Galatasaray’ı 3-0 öne geçiren golü attı. Kalan süre zarfında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 2’de 2 yaparak puanını 6’ya yükseltti. İlk hafta oynanacak olan Başakşehir maçı ertelenen Fatih Karagümrük ise henüz puan kazanma fırsatı bulamadı.

GÖZLER SIRADAKİ MAÇLARDA

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına gidecekken, Fatih Karagümrük, Göztepe’yi evinde ağırlayacak.