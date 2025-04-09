Galatasaray, Fenerbahçe’yi 4 kez yendi

GALATASARAY’IN BAŞARILI HAFTASI

Galatasaray, farklı branşlarda rakiplerine karşı elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Futbol, tekerlekli sandalye basketbol, Espor ve voleybol kategorilerinde önemli galibiyetler aldı.

FUTBOLDA ZAFER

Galatasaray, 2 Nisan’da düzenlenen Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, takımın turnuvada ilerlemesi açısından çok önemli bir adım oldu.

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLDA FİNAL MEMNUNIYETİ

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde, Galatasaray 7 Nisan’da Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe’yi kendi sahasında 59-53’lük bir skorla yenerek seriye galibiyetle başladı. Bu sonuç, takımın finale olan iddiasını artırdı.

ESPORDA DOMİNASYON

8 Nisan’da Türkiye Espor Futbol Ligi’nde gerçekleşen maçta Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 2-0’lık bir galibiyet elde etti. Bu zafer, takımın lige olan etkisini güçlendirdi.

VOLEYBOLDA ÖNE GEÇİŞ

Son olarak, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı 9 Nisan’da Sultanlar Ligi Play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, maçı 3-2 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Bu şekilde, takımın ileriye dönük hedefleri için önemli bir avantaj sağladı.