Galatasaray, Finalde La Laguna’yı Geçti!

GALATASARAY YARI FİNALDE LA LAGUNA TENERIFE’Yİ GEÇTİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali yarı final mücadelesinde İspanyol takımı La Laguna Tenerife ile temsilcimiz Galatasaray karşılaştı. Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleştirilen bu mücadelede Galatasaray, 90-80’lik skorla galip geldi.

FİNALE YÜKSELEN GALATASARAY

Galatasaray, bu sonuçla birlikte turnuvada finale yükseldi ve finalde AEK-Unicaja Malaga maçının galibiyle mücadele edecek.

İLK ÇEYREĞİ İSPANYOLLAR ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşma başladığında Galatasaray, Angel Delgado ile pota altında başarılı sayılar bularak rakibine üstünlük sağladı. Ancak İspanyol temsilcisi Giorgi Shermadini’nin pota altından bulduğu sayılarla karşılık verdi. Marcelinho Huertas oyuna dahil olduğu anla üst ünlüğü elden alan La Laguna Tenerife, 7. dakikada orta mesafeden attığı basketle 6-0’lık bir seri yakaladı ve durumu 15-13 yaptı. Bu çeyrekte hata yapmayan İspanyol takımı, ilk çeyreği 24-20 önde tamamladı.

TENERIFE İLK YARIDA ÖNDE GİTTİ

La Laguna Tenerife, 11. dakikada Thomas Scrubb’ın turnikeden bulduğu sayıyla 6-0’lık bir seri daha yakaladı: 29-20. Bu andan itibaren temposunu yükselten İspanyol takımı, 13. dakikada Tim Abromaitis’in turnikeden bulduğu sayıyla farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Sarı-kırmızılı ekip, 18. dakikada James Palmer’ın dış atıştan bulduğu sayıyla 12-0’lık bir seri yakalayarak durumu 40-37’ye getirdi. Fakat sonrasında Ibou Badji ve Aaron Doornekamp ile sayılar bulan İspanyol ekibi, soyunma odasına 43-40 önde girdi.

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİ

İkinci yarının başlangıcında temposunu artıran Galatasaray, 22. dakikada James Palmer’ın üç sayılık basketiyle öne geçti: 43-45. Galatasaray, bu dakikadan sonra hücumda etkinliğini sürdürüyor ve 26. dakikada Ebuka Izundu’nun smacıyla 9-0’lık bir seri yakalıyor: 49-61. Sert savunması sayesinde rakibine fazla sayıya izin vermeyen Galatasaray, Micheal Young’ın çeyreğin bitimine 10 saniye kala attığı üç sayılık basketle son periyoda 64-55 önde girdi.

GALATASARAY MAÇI KAZANDI

Son periyodun başlangıcında farkı daha da açan Galatasaray, 35. dakikada Will Cummings’in serbest atıştan bulduğu basketle 8-0’lık bir seri gerçekleştirdi: 60-78. Sarı-kırmızılılar, mücadele devam ederken rakiplerinin kendilerine yaklaşmasına izin vermeyerek müsabakayı 90-80 kazanarak finale adını yazdırdı.

ERGİN ATAMAN MAÇI İZLEDİ

Yunanistan ekibi Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife ile Galatasaray’ın mücadelesini yerinde izledi. Ataman, maçı oğlu Sarp Ataman ve Galatasaray basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile birlikte takip etti.