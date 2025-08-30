Galatasaray Fırtına Gibi Esti: 3-1

GALATASARAY’IN TARİHİ GOLÜ

Galatasaray, karşılaşmanın 27. dakikasında Davinson Sanchez’in kafa golüyle öne geçti. İkinci yarıda, Victor Osimhen’in ceza sahası dışından yaptığı şık vuruş ve Mauro Icardi’nin penaltı golü farkı artırdı. Rizespor’un tek sayısı ise 81. dakikada Dal Varesanovic’ten geldi.

4000. GOL DAVINSON SANCHEZ’DEN

Galatasaray, 20. dakikada Davinson Sanchez’in kaydettiği gol ile 1-0 öne geçerek, kulüp tarihindeki 4000. golüne imza attı. 65. dakikada Victor Osimhen, farkı ikiye çıkardı ve maçı kapatan isim Mauro Icardi, 90+2’de sahneye çıktı.

GALATASARAY İLK GOLÜNÜ YEDİ

Rizespor’un tek golü ise 73. dakikada Dal Varesanovic ile geldi. Bu maç, Galatasaray’ın çıktığı son 8 resmi mücadelede kalesini gole kapatmasının ardından, ilk kez filelerinde gol görmesi anlamına geldi. Sarı kırmızılılar, 4’te 4 yaparak Süper Lig’de 12 puanla liderliğini sürdürdü ve Rizespor, 1 puanla 16. sırada yer aldı.

İLK 11’LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Osimhen.

Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Papanikolaou, Laci, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Ali Sowe.