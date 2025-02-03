Galatasaray Gaziantep’te Tek Golle Kazandı

2024-2025 SEZONU HEYECANI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’deki 2024-2025 sezonunun heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligin 22. hafta karşılaşmasında Selçuk İnan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep FK ile Okan Buruk’un yönettiği Galatasaray, hakem Kadir Sağlam yönetiminde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu kritik maç, lider Galatasaray’ın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

GALATASARAY’IN GOLÜ AHMED KUTUCU’DAN

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte 5. dakikada Ahmet Kutucu, kornerden gelen topa gelişine vurdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 24 yaşındaki yeni transfer, Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu. İlk yarı, Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

MORATA İLE GÜCÜNÜ ARTIRDI

Maçın 69. dakikasında Mertens oyundan çıkarak, yeni transfer Alvaro Morata oyuna dahil oldu. Ancak, maçın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, maçı tek golle kazanmayı başardı.

CEZALI FUTBOLCULAR

Öte yandan, sarı kart gören oyuncular Abdülkerim, Muslera, Torreira ve Barış Alper, sonraki maçlar için cezalı duruma düştü. Bu dört isim, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

GALATASARAY PUANINI YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 57’ye çıkararak liderliğini devam ettirdi. Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Gaziantep FK ise 26 puanda kalmış oldu.

ÖNDEKİ MAÇLAR

Galatasaray, 6 Şubat Perşembe günü Türkiye Kupası’nda Boluspor’un deplasmanında olacak. Ardından, 9 Şubat Pazar günü Süper Lig’de Adana Demirspor’u konuk edecek. Gaziantep FK ise Perşembe günü Göztepe’nin deplasmanında kupa maçı yapacakken, ligde önümüzdeki haftayı BAY geçirecek.