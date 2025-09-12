Spor

Galatasaray, Icardi’ye Güveniyor!

galatasaray-icardi-ye-guveniyor

GALATASARAY, EYÜPSPOR DEPLASMANINA HAZIRLANIYOR

Trendyol Süper Lig’e 4 galibiyetle başlayan Galatasaray, milli aranın ardından Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Ancak sarı-kırmızılı ekip, forvet hattında Osimhen’in sakatlığı nedeniyle ciddi bir eksiklik yaşıyor. Teknik ekip, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Frankfurt deplasmanı için gol yollarında sıkıntı çekmek istemiyor. Bu süreçte tüm gözler, uzun sakatlığının ardından sahalara dönen Mauro Icardi’ye çevrildi.

ICARDI’NİN DÖNÜŞÜ VE GELECEĞİ

Tottenham ile Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz sezon çapraz bağları koparak uzun bir süre sahalardan uzak kalan Arjantinli yıldız, 281 gün sonra tekrar formasına kavuştu ve karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girdi. Henüz fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmayan 32 yaşındaki golcünün kısa zaman içinde ilk 11’e dönmesi bekleniyor. Diğer yandan, Icardi’nin bir diğer bekleyişi yeni sözleşme konusu. Yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi, Galatasaray’dan teklif alamazsa sezon sonunda serbest kalacak. Transfer dönemini kapatan yönetim, devre arasına kadar Icardi’nin geleceği hakkında karar verecek.

Galatasaray, hem Süper Lig’deki liderliğini sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkmak amacıyla mücadele vermekte. Bu bağlamda, Icardi’nin performansı oldukça kritik bir öneme sahip.

