Galatasaray, Icardi’ye güveniyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’e 4’te 4 yaparak başlamasının ardından milli aranın ardından Eyüpspor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak, sarı-kırmızılı ekipte forvet hattında Osimhen’in sakatlığı sebebiyle önemli bir eksiklik yaşanıyor. Teknik ekip, hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Frankfurt deplasmanında gol yollarında problem yaşamak istemiyor. Bu nedenle uzun sakatlığının ardından sahalara dönen Mauro Icardi’ye odaklanıldı.

İCARDİ’NİN DÖNÜŞÜ VE BEKLENTİLERİ

Tottenham ile Avrupa Ligi’nde geçen sezon çapraz bağları kopan Icardi, 281 gün sonra tekrar formasına kavuştu ve oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna girdi. Ancak 32 yaşındaki golcü henüz fiziksel olarak tamamen hazır değil. Kısa süre içerisinde ilk 11’e dönmesi bekleniyor. Icardi’nin bir diğer bekleyişi ise yeni sözleşme konusu. Yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi, Galatasaray’dan teklif almazsa sezon sonunda serbest kalabilecek. Transfer dönemini kapatan yönetim, devre arasına kadar Icardi’nin geleceğine karar verecek.

Galatasaray, Süper Lig’deki liderliğini korumak ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkmak için mücadelesine devam ederken, Icardi’nin performansı bu süreçte kritik bir önem taşıyor. Hem lig hem de Avrupa arenasında başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, takım içindeki eksiklikleri en iyi şekilde kapatmaya çalışacak.