Galatasaray İle Mourinho Arasında Hukuki Gerginlik

GALATASARAY’IN MOURINHO’YA HUKUKİ ADIMI

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin sonrasında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun “Maymun gibi zıpladılar” sözleri üzerine “ırkçılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi yazısında, “Bu tür söylemlerin spor etiğiyle bağdaşmadığı” ifade ediliyor.

ULUSLARARASI MEDYANIN YORUMU

Mourinho’nun tartışmalı açıklamaları, İtalya’dan İngiltere’ye kadar birçok uluslararası haber kaynağında geniş bir şekilde yer aldı. BBC, “Mourinho, ırkçılıkla suçlandı!” derken, MARCA, “Türkiye’de yangın: Galatasaray, Mourinho’ya dava tehdidi!” başlığını kullandı. SKY SPORTS ise “Mourinho’nun ‘maymun’ benzetmesi hukuki krize dönüştü!” şeklinde yorum yaptı. Associated Press de “Galatasaray’dan sert tepki: Mourinho’nun sözleri kabul edilemez!” ifadesini geçirdi.

MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI VE GALATASARAY’IN TEPKİSİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü, maç sonrasında “Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu” açıklamasını yaparak Galatasaray yönetimini hedef aldı. Sarı-kırmızılı kulüp bu ifadelerin “ırkçı ve ayrıştırıcı” olduğunu belirterek, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunma hazırlığında olduğunu açıkladı.

HUKUKİ SÜREÇ VE TARAFLARIN BEKLENTİSİ

Galatasaray’ın avukatları, savcılığa sunulacak dosyada uluslararası medya kupürleri ve maç kayıtlarını delil olarak kullanacak. Ayrıca, bu sürecin UEFA ve FIFA’nın ırkçılıkla mücadele protokolleri nedeniyle disiplin soruşturmasına dönüşme ihtimalinin bulunduğu da gündemde. BBC, “Galatasaray, Mourinho’yu ‘ırkçı açıklamalar yapmakla’ suçladı” şeklinde haberi aktarıyor.