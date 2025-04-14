Spor

Galatasaray İle West Ham United Görüşüyor

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GALATASARAY YILDIZI YENİ BİR MACERAYA ATILABİLİR

Galatasaray’ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz’ın sezon sonunda yeni bir yolculuğa çıkabileceği ifade ediliyor. Ara transfer döneminde West Ham United’ın Yılmaz için 25 milyon euro teklif ettiği ancak Galatasaray’ın şampiyonluk koşusu nedeniyle bu teklifi geri çevirdiği bildirildi.

WEST HAM UNITED YENİ TEKLİF İLE GELİYOR

Türkiye Gazetesi’nde çıkan habere göre, West Ham United sezon sonunda Barış Alper Yılmaz için yeni bir teklif sunma planları yapıyor. İngiliz kulübü, Yılmaz’ı daha önce Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında izleyerek transferi gerçekleştirmek için istekli olduklarını gösteriyor.

Galatasaray’ın Barış Alper Yılmaz’ın transferine onay vereceği miktarın 35 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Bu rakam ile milli futbolcunun transfer olması halinde Türk futbol tarihinde en yüksek satış olacağı kaydediliyor. Ayrıca, 24 yaşındaki futbolcunun Nottingham Forest ve Napoli gibi takımların da transfer listesinde bulunduğu vurgulanıyor.

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