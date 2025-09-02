Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı Getirdi

GALATASARAY’LA ANLAŞMALAR TAMAMLANDI

Son olarak Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan Galatasaray, diğer bir transfere de imza attı. İlkay Gündoğan, her konuda anlaşılarak İstanbul’a getirildi. İlkay Gündoğan, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Galatasaray’a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maçta mücadele eden 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN’DAN DUYGU DOLU AÇIKLAMALAR

İlkay Gündoğan, transfer süreciyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz.”